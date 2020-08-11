В Анапе в отставку ушли два вице-мэра

Фото мэрии Анапы

В отставку в Анапе ушли два заместителя мэра курорта. Это первый вице-мэр Сергей Петров, отвечавший за капстроительство, а также курортный комплекс и градостроительную деятельность.

Пост покинула и Анжелика Бузунова, ведавшая вопросами ЖКХ, транспорта и связи.

Соответствующее постановление подписал ИО главы курорта Василий Швец.

- Василий Швец принял отставку двух вице-мэров Анапы, - сообщает официальный сайт мэрии

Как ранее сообщала «Комсомолка» , в конце июля в отставку был отправлен прежний мэр Анапы , 63-летний Юрий Поляков. А 7 августа местные депутаты утвердили кандидатуру Василия Швеца на должность ВРИО главы города.