В Анапе в отставку ушли два вице-мэра

Фото мэрии Анапы
В отставку в Анапе ушли два заместителя мэра курорта. Это первый вице-мэр Сергей Петров, отвечавший за капстроительство, а также курортный комплекс и градостроительную деятельность.
Пост покинула и Анжелика Бузунова, ведавшая вопросами ЖКХ, транспорта и связи.
Соответствующее постановление подписал ИО главы курорта Василий Швец.
- Василий Швец принял отставку двух вице-мэров Анапы, - сообщает официальный сайт мэрии
Как ранее сообщала «Комсомолка» , в конце июля в отставку был отправлен прежний мэр Анапы , 63-летний Юрий Поляков. А 7 августа местные депутаты утвердили кандидатуру Василия Швеца на должность ВРИО главы города.