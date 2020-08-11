На Кубани СК организовал поверку после перелома у шестилетней девочки в конном клубе

Разбирательства продолжаются. Фото: из личного архива семьи

Напомним, инцидент произошел на выходных. Виктор и Анна решили свозить шестилетнюю дочь в конный клуб. Но долгожданная поездка обернулась больницей. Девочка упала с лошади и повредила руку. В больнице поставили диагноз - открытый перелом. Родители заявили в полицию. Отец, наблюдавший со стороны за прогулкой, считает, что в клубе неправильно организовали занятия.

Случившимся заинтересовались в следственном комитете.

- По данному факту следственным отделом по Динскому району СКР по Краснодарскому краю незамедлительно организована доследственная проверка, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия и выясняют все обстоятельства случившегося. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.