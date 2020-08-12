В Краснодар прибыл десятый трамвай

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Новый вагон в Западное депо краевого центра доставили на специальных автоплатформах из Усть-Катава Челябинской области. Выгрузили его вечером 11 августа. Перед тем, как - выпустить вагон на маршрут, он пройдет обкатку.

- Всего по программе обновления трамвайного парка до 20 ноября в Краснодар доставят 35 новых односекционных вагонов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В настоящее время к запуску готовятся пять новых трамваев. Все они низкопольные и с кондиционерами. Трамваи доставили в город позже запланированных сроков из-за ограничений, связанных с пандемией.

В этом году город получит 35 односекционных трамваем, в 2021 году доставят 30 новых вагонов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что власти Краснодара закупят для города 35 новых односекционных трамваев. Ранее говорилось о 32. Но из-за экономии на торгах появилась возможность купить еще три вагона.