Краснодарцы стали реже обращаться к врачам, но оставили привычку покупать в интернете

Жители краевой столицы стали меньше тревожиться о здоровье, обращаясь за дистанционными консультациями к врачам. Но часть привычек после долго нахождения дома оставили. В частности, покупать в интернет-магазинах, заказывать еду онлайн, смотреть кино и потоковое видео в сети. Интересно, что в июне, сразу после отмены режима самоизоляции, краснодарцы вышли на улицы и массово поехали за город. Желающих сидеть дома и проводить время онлайн стало меньше.

При этом люди продолжали беспокоиться о здоровье и количество обращений к сервисам телемедицины продолжило рост относительно прошлого года. Но уже в августе этот рост прекратился. А популярность телесмотрения онлайн, по причине закрытых кинотеатров, почти вернулась на карантинный уровень. Кроме того, ограничения в массовом детском отдыхе этим летом также повлекли за собой возобновление роста посещений геймерских платформ.

Краснодар по-прежнему остается в числе лидеров по индексу цифровой активности среди российских городов-миллионеров. По сравнению с 2019 годом популярность отдельных категорий цифровых сервисов среди краснодарцев выросла в 3-6 раз.

Для формирования индекса цифровой активности МТС проанализировала обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.