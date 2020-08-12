Каждый день антисептиками обрабатывается около 500 единиц общественного транспорта Краснодара

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре сотрудники коммунальных служб ведут массовую санитарную обработку антисептиками общественного транспорта и мест скопления людей.

По рекомендациям Роспотребнадзора, для обеззараживания используется гипохлорит кальция.

По ночам этим веществом дезинфицируются дороги и тротуары, а днем — остановки транспорта, подъезды жилых и офисных зданий, детские площадки.

Салоны в общественном транспорте дезинфицируют перед началом работы на линии и по окончании перевозки пассажиров, при возвращения в депо. Поручни и двери в транспорте дополнительно обрабатываются на конечных остановках.

- Каждый день санобработке подвергается более 500 единиц общественного транспорта в краевом центре,- сообщает мэрия Краснодара.

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