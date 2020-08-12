В Анапе туристов просят не подходить к редким болотным кипарисам

Фото instagram.com/dolina_sukko

Министерство природных ресурсов края обратилось ко многочисленным туристам с просьбой бережно отнестись к уникальным деревьям в окрестностях Анапы.

Болотные кипарисы растут прямо в озере Сукко, которое очень популярно у туристов. Сейчас озеро обмелело от жары настолько, что люди могут подойти к самим деревьям, а не просто, как ранее, наблюдать за ними с берега.

Как считают в министерстве, это может создать опасность для корневой системы редких деревьев.

- Для сохранения уникального памятника природы территорию его произрастания пришлось оградить сигнальной лентой и закрепить на ней информационные листы, - сообщает пресс-служба Минприроды края.

Переживают за деревья и экологи.

- Туристам вообще не стоит приближаться к кипарисам. Поскольку трамбовка грунта ни к чему хорошему не приведет, - говорит член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - Люди могут занести на деревья инфекцию. Они отламывают ветки, топчут корни, срывают кору.

Напомним, озеро Сукко высохло в начале июля. Чтобы сохранить уникальные кипарисы, их раз в неделю поливают из пожарной машины.