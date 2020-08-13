Кубань накрыли ливни

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Над Краснодарским краем растянулась черная грозовая туча. Она накрыла несколько районов. Ливни сорвались в Тихорецком, Крыловском, Ленинградском, Павловском, Брюховецков районах. В настоящее время циклон движется к югу региона, через несколько часов дождь ожидается в Краснодаре.

- 13 августа на Кубани ожидается сильный дождь с грозой, также в некоторых районах возможен град, - предупреждали в Росгидрометцентре.

В некоторых районах возможен град.

Синоптики говорят, что в связи со сменой воздушных масс температура воздуха в регионе опустится местами до пяти градусов. Порывы ветра в регионе 13 и 14 августа будут достигать 20 метров в секунду. Также эксперты говорят о возможном подъеме воды в реках.