Специалисты рассказали, когда на Кубани закончится засуха

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Из-за засухи уровень воды в Краснодарском водохранилище упал до отметки в 25,93 метра при нормальном значении в 32,75. Если отметки снизятся до минимальных, это может привести к дефициту воды. В тех районах, которые лежат ниже по течению, возможны проблемы с обеспечением водой. Сейчас в МЧС уже готовят технику на случай отключений в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе.

Эксперты говорят, что засуха в августе после жарких июня и июля – это нормальное явление, никаких аномалий в сложившейся ситуации нет.

- Достижение минимальных отметок в Краснодарском водохранилище на август – это нормально. На Кубани летние месяцы были засушливыми, да и зима была не снежная. Соответственно наполняемость рек за счет таяния снегов не большая, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» и.о. руководителя Центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Краснодарского края Михаил Шумский.

Засуха на Кубани, по данным специалистов, закончится осенью.

- Уровень воды поднимется, когда пройдут осадки в верхних течениях реки Кубань. Август мы поживем в засушливых условиях. А к концу сентября после продолжительных осадков бассейны рек наполнятся и уровень в водохранилище нормализуется, - отметил эксперт.