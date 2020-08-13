На Кубани пограничники напомнили о штрафах на лов кефали

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В Краснодарском крае с 20 августа до 10 сентября запрещена добыча кефалей (сингиль, лобан, остронос) в закрытых акваториях портов Черного моря. Об этом напомнили в пограничном управлении ФСБ.

- В запретный период такса за один незаконно выловленный экземпляр кефали составляет 1370 рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

В целях сохранения и сбережения положительного биологического баланса и экологического равновесия в Азово-Черноморском бассейне пограничники призывают соблюдать правила рыболовства в регионе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Приморско-Ахтарске браконьеры получили условные сроки. Мужчины незаконно ловили рыбу в лимане в месте нереста. Приговор вступил в законную силу.