Все на футбол: Стартовала продажа билетов на первый домашний матч ПФК «Кубань»

Стадион "Кубань" в Краснодаре

В кассах стадиона «Кубань» начались продажи билетов на первый домашний матч ПФК «Кубань». Игра состоится в субботу 15 августа. «Кубань», которая до 2018 года носила название «Урожай», принимает «Машук-КМВ» из Пятигорска. Начало – 18:30. Стоимость одного билета всего 100 рублей.

Стадион «Кубань» с учетом требований Роспотребнадзора сможет вместить около 1,5 тысячи болельщиков. Каждый зритель обязан будет принести с собой маску и перчатки.

- Для детей до 7 лет в сопровождении взрослых, а также для лиц с ограниченными возможностями - вход бесплатный. Для оформление многоразового пропуска лицам с ограниченными возможностями, или их представителям, необходимо обращаться в музей кубанского футбола на Западной трибуне в день игры с 11:00, при себе необходимо иметь удостоверение, подтверждающее право на льготы, - сообщают в ПФК «Кубань».

Билеты в кассах стадиона можно купить с 10 до 18 часов. 13 августа также начнутся продажи билетов онлайн.

Матч «Кубань» - «Машук-КМВ» станет первой домашней игрой для клуба с новым названием в желто-черно-белых цветах.

«Кубань» вернулась на футбольную карту России в этом сезоне и в первом туре розыгрыша ПФЛ разгромила на выезде «Туапсе» со счетом 6:1. «Машук-КМВ» в первом туре выиграл у «Махачкалы» - 4:1.

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Команда под названием «Урожай» появилась после того, как старая желто-зеленая «Кубань» была признана банкротом в год своего 90-летия. Эта грустная страница уже позади. Новый клуб провел два сезона в ПФЛ, высшим его достижением стало второе место в зоне Юг. Свой третий год в профессиональном футболе он начинает под названием «Кубань» (подробности)