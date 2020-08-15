Температура воды в Черном море 16 августа 2020 года: комфортнее всего купаться в Сочи и Туапсе

Фото: Михаил ПОПОВ.

Прошедшие в регионе дожди принесли долгожданную прохладу. Правда, море по-прежнему радует туристов своими отметками. «Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры Черного и Азовского морей.

16 августа теплее всего плавать в Адлере и Туапсе - здесь вода как парное молоко (27,2 градуса). На 0,2 градуса ниже в Сочи, но турист эту разницу вряд ли почувствует.

Теплая вода и в Джубге – 26,9 градуса.

В Геленджике водичка прогрелась до 25,6 градуса. Самые освежающие заплывы в Анапе и в Новороссийске – 25 градусов и 24,8 соответственно.

Приятная вода и на пляжах Азовского побережья. В Темрюке температура моря опустилась до 25,3 градуса, чуть выше в Кучугурах - 25,4 градуса, в Приморско-Ахтарске вода держится на отметке 25,7 градуса.

Стоит сказать, что далеко не все побережье подходит для безопасного отдыха. Спасатели назвали самые опасные места для туристов на Черном море.