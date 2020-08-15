Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 15 августа 2020 года: в Краснодаре заразились 38 человек

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Краснодарском крае 15 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани по-прежнему выявляют новые случаи заболевания коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 87. C начала пандемии зарегистрировано 9817 случаев.

Как стало известно, лидер по числу заболеваний за сутки - Краснодар (+38). Среди зараженных - четверо детей. Далее идет Сочи (11 случаев инфицирования) и Кущевский район (шесть заболевших).

- В Геленджике положительный на COVID-19 у пяти пациентов, в Новороссийске, Туапсинском, Павловском районах – у трех, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Кубани. - В Динском, Красноармейском, Выселковском, Белореченском, Апшеронском районах и в Горячем Ключе – по двое зараженных.

В Армавире, Успенском, Крыловском, Ленинградском, Тихорецком, Тбилисском районах заболел один человек.

Под наблюдением в поликлиниках остаются 4620 жителей края, из них 558 - это дети. 8398 пациентов выписаны из больниц, из них 674 ребенка. За последние 24 часа выздоровели 78 человек.

- 42 пациента по-прежнему остаются «тяжелыми», они подключены к ИВЛ, – отметили в минздраве региона. - Три пациента – на ЭКМО в краевой больнице №1.

Кроме того, число умерших из-за коронавирусной инфекции вновь увеличилось. За сутки скончались трое.