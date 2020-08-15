Под Новороссийском девушка, сорвавшись со скалы, пролетела 4 метра и выжила

Фото: Алексей ОДЕРОВ.
Несчастный случай произошел в поселке Мысхако, что под Новороссийском. Невнимательная туристка чудом выжила после опасного падения. Он сорвалась со скалы и пролетела 4 метра вниз.
- Ночью к нам поступил вызов о том, что в районе Мысхако девушка упала на берег моря. Ей требовалась помощь медиков, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.
Самостотельно девушка подняться не смогла, поэтому на помощь ей пришли спасатели.
Как оказалось, упав с высоты, туристка приземлилась в воду. Ее нашли на мелководье. Девушку достали из воды, а затем при помощи носилок транспортировали к карете скорой.
- Спасибо большое всем, кто помогал. Отдыхать нужно днем, а ночью лучше всего спать! - напоминает Алексей Одеров.
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