Еще в одном районе Краснодарского края сняли карантин

При проведении карантинных обследований вредитель не выявлялся в течение последних трех лет.

В садах Тимашевского района официально сняли карантин. Ранее ограничения ввели из-за калифорнийской щитовки. Это сельскохозяйственный вредитель.

Стоит сказать, что калифорнийская щитовка не несет никакого вреда здоровью человека. Тем не менее зараза наносит ущерб и приводит к гибели многих плодовых культур. Особенно страдают молодые насаждения, которые погибают спустя 2-3 года после заселения вредителем.

- При проведении карантинных обследований в садах Тимашевского района вредитель не выявлялся в течение последних трех лет, - уточняют «КП» - Кубань» в Южном межрегиональном Управлении Россельхознадзора.

Поэтому карантинные фитосанитарные зоны исчезли.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в одном из районов ввели карантин. Он действует в станице Бесстрашной Отрадненского района.