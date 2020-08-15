В минприроды Краснодарского края опровергли сообщения о массовой гибели птиц

На данный момент обследование территории проводят с помощью плавсредств.

В краевом минприроды прокомментировали видео с мертвыми птицами на берегу реки Кубань в Краснодаре. Напомним, оно появилось накануне в соцсетях. По словам автора ролика, в микрорайоне Гидростороителей кубанской столицы увидели много мертвых птиц. Горожане якобы обнаружили их у базы отдыха «Простоквашино».

- После поступления сигнала инспекторы государственного охотничьего надзора выехали на место для проверки, - сообщили в ведомстве.

По маршруту они прошли пешком, обследовав всю территорию от базы отдыха на 500 метров вверх и три километра вниз по течению реки. Однако павших птиц не обнаружили.

- Сотрудники министерства также провели опрос среди местных жителей и рыбаков, опросили сторожа базы отдыха, - говорят в администрации Краснодарского края. - Все они утверждают, что подобного не наблюдали.

На данный момент обследование территории проводят с помощью плавсредств.

Напомним, ранее сообщалось, что в реке Кубань погибли десятки тысяч мальков осетровых пород.

В Минприроды Кубани также отметили, что засуха в этом году негативно повлияла на состояние экосистемы реки Кубань. Ее последствия будут ощущаться в течение нескольких лет.