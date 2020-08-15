Все по-советски, но с Wi-fi: Ретро-поезд начал курсировать по Черноморскому побережью

Фото: sochi.ru

15 августа новый туристический поезд начал курсировать по Черноморскому побережью. В свой первый рейс состав отправился из Туапсе. На платформе вокзала пассажиров торжественно встречали высокие гости, духовой оркестр. А уже в самом поезде - проводницы с воздушными шарами.

Новый туристический поезд выполнен в ретро-стилистике - тем, кто жил в советское время, оформление и атрибутика явно придутся по душе. Для тех же, кто любит путешествовать с комфортом, тоже позаботились. Все вагоны оснащены кондиционером, бесплатным Wi-Fi, а еще здесь есть индивидуальные розетки и USB-порты. Подзарядиться сможет любой желающий.

Фото: пресс-служба СКЖД

- Бесперебойная работа всех систем будет обеспечиваться как в пути, так и на стоянках, – сказал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

Фото: пресс-служба СКЖД

Поезд сформирован из плацкартных, купейных, общих вагонов с местами для сидения, а также вагона СВ. Кроме того, в состав входят два вагона-ресторана, где можно отведать русскую и абхазскую кухни. К слову, в меню есть и "Советское" шампанское, и аджапсандал, и жареный сулугуни.

Фото: пресс-служба СКЖД

А еще для туристов подготовили сувенирные наборы в авоське. Внутри - шпроты в масле, килька в томате, сгущенное молоко, сырок "Дружба", минеральная вода и лимонад. Ностальгия захлестнет всех.

График движения поезда и стоимость билетов можно узнать здесь.