Водители пожаловались на пробку на Шаумянском перевале

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Дорога к морю через Шаумянский перевал считается альтернативной. Обычно по ней водители едут в объезд основной, чтобы быстрее добраться до побережья. Но вечером 16 августа на этом участке машины образовали затор.

- Пробки уже даже на Шаумянском перевале, - пожаловались автомобилисты в соцсетях.

Красная линия на карте тянется около пяти километров. Начинается за станицей Навагинской и заканчивается в районе хутора Октябрьского. По перевалу транспорт едет со скоростью около 40 километров в час.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что утром пробки к морю образовались под Горячим Ключом. С 25 августа здесь временно запретят ездить фурам, только поток из большегрузов по этому участку составляет 30%. Также сложно было ехать в районе села Горского и на подъезде к Джубге.