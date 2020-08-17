В парке Галицкого открылись новые спортивные площадки

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar/

В парке «Краснодар» с 17 августа начали работать спортивные площадки. Некоторые из них можно посетить только за деньги, но есть и бесплатные – все они пока работают в тестовом режиме.

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar/

- Бесплатные для посещения: две площадки для стритбола, площадка для пляжного футбола, четыре текбольных стола, две волейбольные площадки (для классики и пляжного волейбола), воркаут и полоса препятствий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» представители парка «Краснодар».

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar/

Но попасть на площадки можно только предварительно забронировав место. Это можно сделать на сайте https://sportpark.parkkrasnodar.com/ Перейдя по ссылке, нужно выбрать время и вид спорта. В ответ получить QR-код – он и будет пропуском на месте.

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar/

Таким же образом можно забронировать и платную площадку. Деньги придется заплатить за теннисные корты, площадки для бадминтона, корты для паддл и падел-тенниса, а также площадки для сквоша. Оплатить посещение можно также на стойке регистрации, здесь выдадут специальный отличительный браслет, чтобы попасть в нужную зону.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что возле стадиона "Краснодар" жена футболиста Ари провела бесплатную спортивную тренировку.