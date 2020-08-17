Новокубанский район получил передвижной медицинский комплекс

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Очередной фередвижной фельдшерско-акушерский пункт передали больнице Новокубанского района. Комплекс предназначен для проведения выездных медосмотров, профилактических, диагностических и лечебных мероприятий.

- Район получил медицинский автомобиль стоимостью более 6,5 млн рублей. Он позволит обследовать жителей отдаленных населенных пунктов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ФАП оснащен электрокардиографом, пульсоксиметром, также в машине есть оборудование для акушера-гинеколога, весы и бактерицидный облучатель.

В 2020 году для районов планируют приобрести 21 мобильный ФАП. Такие машины уже переданы девяти муниципалитетам. Их купили уже в Туапсинской, Крыловской, Брюховецкой, Каневской, Староминской, Калининской и Тихорецкой ЦРБ.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что сочинские врачи получили передвижной медицинский комплекс.