Больница Армавира получила новый цифровой маммограф

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В городскую больницу Армавира поступил цифровой маммографический аппарат. Он предназначен для профилактических обследований и ранней диагностики.

– Благодаря обновлению медицинского оборудования повышается качество и доступность медицинских услуг. Появляется возможность своевременно выявлять заболевания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2020 году армавирская больница также получила аппараты ИВЛ и УЗИ, эндоскопические стойки и массажные столы. А в 2019 году сюда привезли магнитно-резонансный и компьютерный томографы. Сейчас медучреждение полностью укомплектовано необходимым оборудование.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Новокубанский район получил передвижной медицинский комплекс. Новый фельдшерско-акушерский пункт поможет медикам обследовать жителей отдаленных населенных пунктов.