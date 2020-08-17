Умер родной брат митрополита Исидора протоиерей Владимир Кириченко

Ушел из жизни родной брат митрополита Исидора протоиерей Владимир Кириченко. Фото: https://mitropoliakuban.ru/

Священник скончался в результате осложнений после тяжелой болезни на 76-м году жизни

17 августа из-за осложнений после тяжелой болезни на 76-м году жизни скончался родной брат, личный секретарь митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора протоиерей Владимир Кириченко.

Временно управляющий Екатеринодарской епархией митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл уже направил соболезнования родным священнослужителя.

- Болью в моем сердце отозвалось полученное сегодня известие о кончине личного секретаря и родного брата митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора протоиерея Владимира Кириченко, - говорится в сообщении. - Отец Владимир останется в памяти каждого чутким пастырем для прихожан, надежным помощником для митрополита Исидора, мудрым наставником для молодого духовенства. Молюсь о упокоении новопреставленного.

Как писала «Комсомольская правда» - Кубань», 8 августа стало известно, что скончался 79-летний митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, в миру Николай Васильевич Кириченко. Причиной смерти стала непродолжительная тяжелая болезнь. По данным рабочей группы при Патриархе, митрополит скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.