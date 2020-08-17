На Кубани температура воздуха опуститься до семи градусов тепла Фото: Юлия БАРАНОВА

По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки самым холодным местом в Краснодарском крае станет в юго-восточных предгорьях, где температура опуститься до +7 градусов.

Температурные максимумы прогнозируют на Черноморском побережье: здесь температура воздуха ночью 17-22 градуса, днем 28-33. Погода будет без дождей, ветер северо-восточный 6-11 м/с.

- В Краснодаре в ближайшие сутки осадков не ожидается. Скорость северо-восточного и восточного ветра достигнет 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов, днем – до 30-32, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как писала «Комсомольская правда» - Кубань», от переменчивого настроения погоды кубанцы порядком устали. Краснодар стихия испытывала на прочность в июле три раза.