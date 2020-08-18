В районах Кубани построят пять соцобъектов

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Пять новых социальных объектов построят в Сочи, Динском, Новокубанском и Приморско-Ахтарском районах. Муниципалитетам уже назначены региональные субсидии.

- Объекты будут строиться в 2020-2021 годах, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Новокубанске к школе №23 пристроят блок начальных классов на 400 мест. В Динском районе появится детский сад на 125 мест. В Сочи построят два блока на территориях детских садов №105 и №6. Каждый блок рассчитан на 80 мест, из которых 40 ясельных. А в станице Бриньковской появится бассейн на территории СОШ №5.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани будут увольнять чиновников за нарушение сроков строительства соцобъектов. Снимать с должностей чиновников из-за нацпроектов пригрозил губернатор края.