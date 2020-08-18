В Сочи на пляже обнаружили детский палец

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Фото: Виталий КАРНАУХ

Днем 17 августа на одном из Сочинских пляжей отдыхающие обнаружили детский палец. Он лежал на земле у металлической арки. На место сразу были вызваны сотрудники полиции.

Правоохранители установили, что часть тела принадлежала 14-летнему ребенку. Мальчик лишился пальца, зацепившись им за арку во время прыжка с пирса. С места происшествия ребенка увезли в больницу.

- Мальчик зацепился пальцем по собственной неосторожности. Материал зарегистрирован в отделе полиции Хостинского района, по данному факту проводится проверка, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в УВД города Сочи.

Напомним, ранее дети закопали заживо восьмилетнего ребенка на пляже в Анапе. Два брата играли в яме. В тот самый момент, когда на ее дне находился младший, песок обвалился. Старший брат сразу позвал взрослых, которые стали откапывать своего ребенка. На место вызвали скорую помощь, но ни родителям, ни медикам спасти малыша не удалось.