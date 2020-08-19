Новую котельную в Приморско-Ахтарске запустят в этом году

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В регионе несколько лет ведется масштабная модернизация топливно-энергетического комплекса. Один из объектов – котельная в Авиагородке Приморско-Ахтарска. Ее обновление началось в прошлом году, завершить строительные работы планируется до начала отопительного сезона.

- Обновленная котельная будет мощностью 3,9 МВт. Уже закончен монтаж сети электроснабжения, сейчас ведется строительство тепловых сетей, также специалисты собирают блок-модуль, его в ближайшее время доставят на объект, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Модернизированная котельная сможет обеспечить теплом более 1500 тысяч жителей города.

Напомним, что работы по модернизации котельной в Приморско-Ахтарском районе начались в прошлом году. Власти отмечали, что работы здесь велись на недостаточном уровне. Также в числе отстающих по модернизации котельных назывались Каневской, Щербиновский, Лабинский, Приморско-Ахтарский, Староминский и Белоглинский районы.