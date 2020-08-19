249 гостиниц войдут в программу кешбэка для туристов в Краснодарском крае

Отдых в Сочи Фото: Сергей КУЛАКОВ

С 1 октября в Краснодарском крае начинает действовать программа кешбэка для туристов.

- В нее войдут 249 отелей, - рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. – Сейчас идет этап подписания всех необходимых бумаг.

Об акции, по которой можно отдохнуть в России и получить за это деньги, сообщили еще в июле.

Поехать с кэшбеком по стране можно с 21 августа по 20 декабря. Вот только Краснодарский край сюда не входит. Действовать эта система на Кубани будет только с 1 октября.

- Компенсация за отдых будет доступна только с 1 октября по 20 декабря, - пояснили в Ростуризме. Зато есть хорошая новость - краснодарцы тоже смогут получить компенсацию за отдых у себя же на курортах.

- В программе нет ограничений по регистрации человека и где он живет. Нужно выполнить лишь основные условия, - пояснили в министерстве курортов Краснодарского края.