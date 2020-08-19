В Краснодаре разыскивают пропавшую 32-летнюю женщину. Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Краснодару

Полиция краевого центра 19 августа разыскивает пропавшую без вести 32-летнюю Марию Маркаеву. Он исчезла в Юбилейном микрорайоне города.

- Женщина вышла из дома на улице Калинина 28 июля, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в УМВД России по Краснодару.

Полиция рассказала о приметах пропавшей, в числе которых: рост примерно 165-170 см, худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза.

Всех, кто видел женщину или обладает сведениями о ней, просят позвонить по телефонам: 8 (988) 529-28-94, 8 (861) 226-23-01, 8 (861) 226-23-02 или 102.

Ранее «Комсомолка» писала, что в июне в Краснодаре пропала 78-летняя местная жительница, которая ушла из дома с палками для скандинавской ходьбы и белой вязаной сумкой.