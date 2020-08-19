В Краснодаре месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка стартует 24 августа. Фото пресс-службы мэрии Краснодара

В Краснодаре с 24 августа по 25 сентября проведут общегородской месячник по наведению санитарного порядка и благоустройству. Порядок будет наведен во дворах, на улицах, площадях и в зелёных зонах.

Планируется высадить новые растения в скверах и парках.

Под особый контроль городские власти возьмут стихийные свалки. Мусор вывезут из лесопорков, речных берегов и других местах отдыха краснодарцев. Планируют расчистить искусственные и естественные ливневки.

- Ведомственным организациям рекомендовано организовать уборку в границах полос отвода железнодорожных путей, автомобильных дорог федерального и краевого значения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ранее «Комсомолка» писала, что в в Прикубанском округе краевой столицы ликвидировали незаконную свалку люминесцентных ламп.