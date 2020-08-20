В Краснодаре собака нашла труп молодого человека. Фото: архив КП

В Краснодаре в районе улицы Петра Метальникова был обнаружен труп мужчины. Тело на дереве нашел пес одного из местных жителей во время прогулки.

- По факту гибели мужчины территориальным следственным отделом организована доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомолка» писала, что в апреле на детской площадке в Краснодаре нашли труп мужчины, его обнаружили рано утром.