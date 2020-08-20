В Перинатальный центр Армавира привезли новый аппарат УЗИ

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Перинатальный центр Армавира поступил новый аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса. Оборудование обошлось в более чем 8 миллионов рублей.

- Современный аппарат позволяет обнаружить симптомы заболевания на ранней стадии. На новом оборудовании получаются максимально детализированные изображения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего в крае таких аппаратов УЗИ экспертного класса пять штук. Пообное оборудование диагностики имеют Каневская центральная районная больница, Перинатальные центры Новороссийска и Армавира, Родильный дом Краснодара и Центр охраны материнства и детства Сочи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в городскую больницу Армавира поступил цифровой маммографический аппарат. Он предназначен для профилактических обследований и ранней диагностики.