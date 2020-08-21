Град в Краснодарском крае 21 августа 2020: Джубгу засыпало льдинками

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Во второй половине дня 21 августа курортный поселок Джубга засыпало градом. Там же прошел мощный ливень, как и обещали накануне синоптики.

- Улицы поселка и пляжи быстро покрылись белым покрывалом от града, резко похолодало,-сообщают местные жители в соцсетях.

Впрочем, льдинки быстро растаяли, и на смену граду пришел мощный ливень ,подтопивший ряд улиц в населенном пункте.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в ночь на 21 августа над регионом нависли черные тучи. Сильные дожди прошли в нескольких городах и районах края.

Синоптики считают, что осадки могут сохраниться в течение ближайших суток.