Жители Сочи нашли в реке тело молодого человека. Фото: архив КП

В Лазаревском районе Сочи в реке Западный Дагомыс местные жители нашли тело молодого человека. Как пишут очевидцы в соцсетях, на вид погибшему не более 20 лет.

- По факту гибели мужчины в территориальном следственном отделе организована доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и личности погибшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что назначена судебно-медицинская экспертиза. Она уточнила, что по окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Краснодаре собака нашла труп молодого человека.