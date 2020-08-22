Судья, которую уволили за прогулы на Кубани, станет фигурантом уголовного дела

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Высшая квалификационная коллегия судей РФ на заседании дала согласие на возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) в отношении бывшего председателя Белореченского районного суда.

Напомним, что в марте квалификационная коллегия разжаловала председателей Белореченского и Ленинского судов с формулировкой «за отсутствие на работе». Служительницы Фемиды из Белореченска не было на рабочем месте 12 дней без уважительной причины.

По данным правоохранительных органов, которые приводит «Коммерсантъ», женщина может быть причастна к делу о выдаче подложных дипломов Белореченского филиала Адыгейского государственного университета.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Белореченского филиала Адыгейского государственного университета и его родственницы. Их обвинили в получении взяток.