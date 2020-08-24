В Минобразования Кубани открыта горячая телефонная линия

Фото администрации КК

Более 1200 школ края 1 сентября примут около 700 тысяч учеников.

В этом году в связи с пандемией COVID-19, в школах будет присутствовать ряд нововведений. Тем детям, кто перенес вирусную болезнь или находился в контакте с инфицированными, будет нужна справка об эпидокружении.

Остальным школьникам справка не понадобится.

В школах таже будет измеряться температура у учеников, установлены устройства обеззараживания воздуха, предусмотрена «кабинетная» система занятий. В целях сокращения числа контактов оптимизировано расписание перемен и уроков.

По телефону горячей линии +7 (861) 298-25-97 специалисты регионального Минобразования ответят на родителей учащихся, в том числе о требованиях санитарной безопасности, а также формате обучения.