На Кубани отменили карантин по бешенству Фото: Иван МАКЕЕВ

Два месяца в частном домовладении в переулке Шевченко в станице Новопокровской Краснодарского края действовал карантин по бешенству. Здесь в хозяйстве ветврачи диагностировали это заболевание у животных. Поэтому территорию признали опасной и на время закрыли, чтобы болезнь не распространилась по всему поселку.

- И только недавно карантин по бешенству сняли, - говорят в управлении ветеринарии Краснодарского края.

А постановление об отмене карантина подписал губернатор Кубани. Кстати, на картин домовладение закрыли еще 9 июня, и только два месяца спустя его сняли.

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