В Краснодаре стартовал «санитарный» марафон. Фото пресс-службы мэрии Краснодара.

В Краснодаре 24 августа начался марафон по наведению санитарного порядка и благоустройству. Напомним, что он продлится до 25 сентября.

- В рамках месячника уберут парки и скверы, ликвидируют стихийные свалки, покрасят уличную мебель и заборы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара. – Кроме того, планируется высадить новые растения в скверах и парках.

Первым мероприятием марафона стал субботник в Ботаническом саду имени И. Косенко и в Юбилейном микрорайоне.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Краснодаре месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка стартует 24 августа. Особое внимание будет уделено озеленению территорий и уборке мусора в местах отдыха.