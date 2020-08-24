В Краснодаре откроется выставка графики «Пропедевтика». Фото: Юлия БАРАНОВА

25 августа в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств откроется выставка графики «Пропедевтика». Экспозиция будет доступна для посещения до 6 сентября.

На вернисаже выставят более 500 графических работ студентов Краснодарского государственного института культуры и Академии маркетинга и социально-информационных технологий.

- Работы молодые художники выполнили в самых разнообразных техниках графики и всевозможных жанрах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Министерства культуры региона.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств открылась выставка фоторабот известного кубанского журналиста Виктора Мальчевского.