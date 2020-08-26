Авария вертолета в горах под Сочи могла произойти из-за сложных метеоусловий

Фото мэрии Сочи

Вертолет Южного регионального поисково - спасательного отряда вылетел к месту аварийной посадки вертолета «Робинсон» в районе хребта Аибга.

В данный момент известно, что в результате жесткой посадки есть двое пострадавших. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Представитель авиационных кругов поделился с «КП -Кубань» своими предположениями насчет причин аварии.

- Робинсон-очень легкий вертолет. Его максимальная взлетная масса-всего чуть более тонны. Такие машины неустойчивы при взлете и посадке, им нужны идеальные метеоусловия. Не исключено, что борт во время попытки приземлиться мог перевернуть сильный боковой порыв ветра, что нередко бывает в горах,- сказал он.

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На место аварии выдвинулась и специальная комиссия, которая будет расследовать ЧП. А пока стали известные предварительные причины аварийной посадки вертолета. - По одной из версий, вертолет мог совершить жесткую посадку из-за ошибки пилота, - говорит «КП» - Кубань» источник в авиационных кругах. – Насколько мне известно, пилот вертолета серьезно пострадал (читайте далее)