На место жесткой посадки вертолета Robinson R44 в Сочи отправились следователи

Начата доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Robinson R44 в горах Сочи в районе хребта Аибга. В результате инцидента, произошедшего около 15 часов 26 августа, пострадали два человека. Всего же на борту находились три пассажира и пилот.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, - сообщают в Московском межрегиональном следственном управлени на транспорте СКР.

По результатам проверки будет принято процессуально решение.