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На место жесткой посадки вертолета Robinson R44 в Сочи отправились следователи

По итогам проверки будет принято процессуальное решение
Артём ГнатенкоАртём ГнатенкоАртёмГнатенко
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Начата доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Robinson R44 в горах Сочи в районе хребта Аибга. В результате инцидента, произошедшего около 15 часов 26 августа, пострадали два человека. Всего же на борту находились три пассажира и пилот.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, - сообщают в Московском межрегиональном следственном управлени на транспорте СКР.

По результатам проверки будет принято процессуально решение.

ЧПВ Сочи совершил аварийную посадку вертолет Robinson