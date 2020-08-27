В Краснодарском крае разрешили проводить спортивные мероприятия

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани в связи с коронавирусом до сегодняшнего дня продолжал действовать запрет на массовые физкультурные и спортивные соревнования. Губернатор края Вениамин Кондратьев отменил эти ограничения, он подписал соответствующее постановление.

- Документом снимаются введенные ранее ограничения на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Обязательное условие – соблюдение требований и рекомендаций Роспотребнадзора, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что чемпионаты и первенства разрешил глава региона вчера, 26 августа. Вениамин Кондратьев снял очередные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. На Кубани проведут все соревнования, которые намечены на сентябрь.

Напомним, что режим повышенной готовности в Краснодарском крае действует до 3 сентября. Дальнейшее решение на этот счет будет принято, исходя из данных по заражаемости.