По факту жесткой посадки вертолета в горах Сочи возбуждено уголовное дело

Фото: Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту жесткой посадки вертолета Robinson R44 в горах Сочи.

Инцидент произошел днем 26 августа. Вертолет, на борту которого находились 44-летний пилот и три пассажира, совершил жесткую посадку в труднодоступном месте в районе хребта Аибга. Два человека получили травмы.

- Следствием установлено, что 26 августа 2020 года, примерно в 13 часов 30 минут, в ходе выполнения полета на участке горной местности, расположенной в районе хребта, произошло авиационное происшествие с участием вертолета «ROBINSON». Воздушное судно, столкнувшись с поверхностью земли, было значительно разрушено, а двоим пассажирам причинены различные телесные повреждения, - сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили пилота и владельца вертолета. Теперь все обстоятельства инцидента выяснят в рамках расследования уголовного дела.