Сочи за лето принял более 2,1 млн туристов. Фото: Юлия БАРАНОВА

Курорту Сочи пандемия коронавируса не помешала бить рекорды по приему гостей. За три летних месяца здесь отдохнули 2 млн 155 тысяч человек. В том числе 1 млн 618 тысяч туристов предпочитали отели и санатории частному сектору.

- Основной упор мы стараемся делать на качественный сервис, благоустройство городской среды и на санитарно-эпидемиологическую безопасность, – сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина.

Сейчас средняя загрузка санаториев, крупных гостиничных комплексов и малых отелей составляет от 90 до 94%. В данный момент в них проживает 165 тысяч гостей. Кроме того, 20 тысяч туристов предпочли снять жилье в частном секторе.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи встретили миллионного туриста.