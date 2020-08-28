В Сочи на пешеходе сбили подростка

Фото: УМВД по Сочи

ДТП произошло около 10 часов вечера 27 августа в Центральном районе Сочи. Автомобилист не увидел пешехода и сбил его.

- Авария случилась по улице Виноградной в районе дома 199/5. По предварительным данным, водитель на «Хендэ» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Подросток переходил проезжую часть дороги по обозначенному пешеходному переходу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

В ДТП пострадал 16-летний пешеход, его госпитализировали. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

ГИБДД края напоминает, что к совершению дорожно-транспортного происшествия на дороге приводит невнимательность и рассеянность.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре подростки бросили в девушку бутылку с зажигательной смесью. «Коктейль Молотова» попал в припаркованную машину.