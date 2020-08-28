Уроки здоровья в кубанских школах помогут провести студенты медвузов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

С 1 сентября кубанские школы начнут работать в очном формате. Занятия будут проходить в обычном режиме, но с учетом требований Роспотребнадзора.

В День знаний на Кубани в школах пройдет традиционный всероссийский урок. Его посвятят 75-летию Великой Победы. А 2 сентября педагоги проведут занятие в рамках Всекубанского дня безопасности – урок здоровья.

- Урок здоровья учителям в школах помогут провести медицинские работники и студенты медвузов. Они напомнят школьникам о профилактических мерах борьбы с коронавирусом, правилах поведения в транспорте и общественных местах, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» министр образования Краснодарского края Елена Воробьева.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что министр образования Кубани Елена Воробьева рассказала, как долго в школах края будут действовать «коронавирусные ограничения». Также «КП» узнала, уйдут ли дети снова на удаленку и будут ли осенние каникулы у учащихся.