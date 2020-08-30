«Надо оставить реликтовый лес в покое»: Губернатор Кубани хочет запретить вход на Утриш

После пожара в Утрише его могут закрыть для посещения

После пожара на Утрише Краснодарский край выйдет в Минприроды РФ с предложением по сохранению и восстановлению леса. Но для начала, отмечают чиновники, нужно выставить охранные посты на въезде в природоохранную зону.

Обеспечение режима максимального покоя заповедника Вениамин Кондратьев обсудит с Министром природы России.

– Нам нужен понятный и контролируемый регламент. Все прописано – режим заповедника, режим заказника. Надо оставить этот реликтовый лес в покое, чтобы туда не ступала нога человека. Ни за деньги, ни без денег, – сказал глава Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что сейчас специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный природе после пожара. Экскурсии по Утришу закрыли до 4 сентября. Но после посещения заповедника губернатором вопрос об открытии может быть отменен.