На Кубани в сентябре ожидается жара

В большинстве районов сохраниться высокая пожароопасность

Синоптики сообщили, что начало осени обещает быть жарким. Столбики на термометрах будут расти уже с 1 сентября.

- Аномальной жары ждать не стоит: температура просто будет выше установленной сентябрьской нормы, которая значительно ниже летних норм июля и начала август, - пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Жаркие денечки придут в Краснодарский край в первой декаде сентября. Жару на Кубань принесет воздух с севера Африки.

- С 1 по 10 сентября будет преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный – 5-10 м/с, местами порывами до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы – 22-27 градусов тепла. Днем – 31-36 градусов, в первую неделю сентября местами до 38 градусов (жара), - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

В большинстве районов края сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность.