Онлайн-мероприятия «Ночи кино» на Кубани набрали более полумиллиона просмотров

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае прошла Всероссийская акция «Ночь кино». Из-за пандемии мероприятия проводились дистанционно. Учреждения культуры и кинематографии края в соцсетях разметили более пяти тысяч публикаций. Они набрали 533290 просмотров.

– К участию в акции вместе с киноучреждениями присоединились библиотечные, музейные, культурно-досуговые и театрально-зрелищные организации. На своих официальных онлайн-платформах они размещали информационные сообщения и проводили тематические онлайн-мероприятия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Больше всего жители региона интересовались мастер-классами и онлайн-флешмобами, тематическими конкурсами и викторинами.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 2 и 3 сентября в краевом центре пройдут памятные мероприятия, выставки и интерактивные игры, посвященные Дню окончания Второй мировой войны. Большинство из них организуют дистанционно – в онлайн формате.