В 18 районах Кубани объявили самый высокий класс пожароопасности

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На территории Краснодарского края в 17 муниципальных образованиях действует четвертый класс пожароопасности, а в 18 районах – пятый.

- Самый высокий класс пожарной опасности объявлен в Крымском, Абинском, Северском, Успенском, Курганинском, Ейском, Тихорецком, Павловском, Выселковском, Кавказском, Тбилисском, Гулькевичском, Славянском, Калининском, Красноармейском районах, а также в Анапе, Армавире и Новокубанске, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

За истекшие сутки на Кубани произошло семь случаев загораний сухой растительности. Спасатели просят соблюдать все меры безопасности при противопожарном режиме.

Напомним, что начало осени обещает быть жарким. Синоптики говорят, что столбики термометров будут расти до конца недели. Температура будет выше установленной сентябрьской нормы.