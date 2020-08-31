На Кубани в День знаний дождей не ожидается

1 сентября в Краснодарском крае осадки не прогнозируют. Фото: Юлия БАРАНОВА

1 сентября в Краснодарском крае осадки не прогнозируют. Будет сухая и не по-осеннему жаркая погода.

В регионе будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем порывы могут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха днем в предгорных районах 30-35 градусов, местами до 38 градусов. На Черноморском побережье воздух прогреется до 28-33 градусов, в Туапсинском районе - до 35 градусов.

- В краевой столице без осадков. Ветер восточной четверти 9-14 м/с. Температура воздуха днем до 36 градусов тепла, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее «Комсомолка» писала, что в регионе жара продержится еще около месяца. В 18 районах Кубани объявили самый высокий класс пожароопасности.