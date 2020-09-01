Губернатор Краснодарского края попал в топ-10 глав с самыми низкими доходами

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Глава Кубани Вениамин Кондратьев вошел в десятку глав «самых близких к народу». Рейтинг на основе процентного соотношения средней заработной платы жителей региона к доходу губернатора составил «Коммерсант».

В Краснодарском крае коэффициент «близости» составил 22,86%. Глава региона замкнул рейтинг и разместился на десятой позиции.

В первую тройку в таблице вошли глава Ивановской области Станислав Воскресенский - 59,67%, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - 41,09% и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков - 37,03%.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» обнародовала данные о доходах губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева за 2019 год. За этот период он заработал 2,19 миллионов рублей, что примерно на 200 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Супруга губернатора Галина Кондратьева указала годовой доход в 778 тысяч рублей.